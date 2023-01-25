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Сегодня, 17:50

Рублев проиграл седьмой четвертьфинал «Большого шлема» подряд

Кирилл Бурдаков
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Андрей Рублев.
Фото Global Look Press

В матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии Андрей Рублев уступил Новаку Джоковичу, взяв у серба всего семь геймов. Для российского теннисиста эта неудача стала седьмой в семи четвертьфиналах турниров «Большого шлема». При этом Андрей за это время смог выиграть всего лишь два сета — у хорвата Марина Чилича на прошлогоднем «Ролан Гаррос».

Четвертьфиналы Андрея Рублева

Год Турнир Посев Соперник Счет
2017 US Open - Рафаэль Надаль, Испания 1:6, 2:6, 2:6
2020 Ролан Гаррос 13 Стефанос Циципас, Греция 5:7, 2:6, 3:6
2020 US Open 10 Даниил Медведев, Россия 6:7 (6:8), 3:6, 6:7 (5:7)
2021 Australian Open 7 Даниил Медведев, Россия 5:7, 3:6, 2:6
2022 Ролан Гаррос 7 Марин Чилич, Хорватия 7:5, 3:6, 4:6, 6:3, 6:7 (2:10)
2022 US Open 9 Фрэнсис Тиафо, США 6:7 (3:7), 6:7 (0:7), 4:6
2023 Australian Open 5 Новак Джокович, Сербия 1:6, 2:6, 4:6

Теннис
Australian Open
Андрей Рублев
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