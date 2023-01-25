Рублев проиграл седьмой четвертьфинал «Большого шлема» подряд

В матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии Андрей Рублев уступил Новаку Джоковичу, взяв у серба всего семь геймов. Для российского теннисиста эта неудача стала седьмой в семи четвертьфиналах турниров «Большого шлема». При этом Андрей за это время смог выиграть всего лишь два сета — у хорвата Марина Чилича на прошлогоднем «Ролан Гаррос».

Четвертьфиналы Андрея Рублева