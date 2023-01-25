Рублев проиграл седьмой четвертьфинал «Большого шлема» подряд
В матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии Андрей Рублев уступил Новаку Джоковичу, взяв у серба всего семь геймов. Для российского теннисиста эта неудача стала седьмой в семи четвертьфиналах турниров «Большого шлема». При этом Андрей за это время смог выиграть всего лишь два сета — у хорвата Марина Чилича на прошлогоднем «Ролан Гаррос».
Четвертьфиналы Андрея Рублева
|Год
|Турнир
|Посев
|Соперник
|Счет
|2017
|US Open
|-
|Рафаэль Надаль, Испания
|1:6, 2:6, 2:6
|2020
|Ролан Гаррос
|13
|Стефанос Циципас, Греция
|5:7, 2:6, 3:6
|2020
|US Open
|10
|Даниил Медведев, Россия
|6:7 (6:8), 3:6, 6:7 (5:7)
|2021
|Australian Open
|7
|Даниил Медведев, Россия
|5:7, 3:6, 2:6
|2022
|Ролан Гаррос
|7
|Марин Чилич, Хорватия
|7:5, 3:6, 4:6, 6:3, 6:7 (2:10)
|2022
|US Open
|9
|Фрэнсис Тиафо, США
|6:7 (3:7), 6:7 (0:7), 4:6
|2023
|Australian Open
|5
|Новак Джокович, Сербия
|1:6, 2:6, 4:6
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