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Рублев проиграл Фучовичу в четвертом раунде Уимблдона

17:50
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Венгерский теннисист Мартон Фучович победил россиянина Андрея Рублева (6:3, 4:6, 4:6, 6:0, 6:3) в четвертом раунде Уимблдона в мужском одиночном разряде.

Матч продолжался два часа и 44 минуты. Следующим соперником венгра станет серб Новак Джокович.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Мартон Фучович (Венгрия) — Андрей Рублев (Россия, 5) — 6:3, 4:6, 4:6, 6:0, 6:3

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Иван Богун все материалы автора

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