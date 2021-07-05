Рублев проиграл Фучовичу в четвертом раунде Уимблдона
17:50
Венгерский теннисист Мартон Фучович победил россиянина Андрея Рублева (6:3, 4:6, 4:6, 6:0, 6:3) в четвертом раунде Уимблдона в мужском одиночном разряде.
Матч продолжался два часа и 44 минуты. Следующим соперником венгра станет серб Новак Джокович.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Мартон Фучович (Венгрия) — Андрей Рублев (Россия, 5) — 6:3, 4:6, 4:6, 6:0, 6:3
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