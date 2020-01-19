Рублев прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев прибыл в Мельбурн для участия в турнире «Большого шлема» Australian Open. Об этом сообщил сам спортсмен.

Рублев проведет свой первый матч на соревнованиях во вторник против Кристофера О'Коннелла.

— Доброе утро, Мельбурн. Я скучал, — написал Рублев в своем Twitter.

Ранее россиянин одержал победу над южноафриканцем Ллойдом Харрисом (6:3, 6:0) в матче финала турнира ATP в австралийской Аделаиде. 11 января 22-летний Рублев стал лучшим на турнире в Дохе (Катар). В общей сложности у россиянина четыре титула в одиночном разряде.