Рублев получил предупреждение за ругательство в матче против Уайлда на US Open

Российский теннисист Андрей Рублев получил предупреждение за использование нецензурной лексики в матче первого круга Открытого чемпионата США.

Россиянин играет против бразильца Тьяго Уайлда. В третьем сете при счете 1:1 Рублев нецензурно выругался, и судья на вышке Марьяна Вельович вынесла ему предупреждение.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в перекличке соревновательного дня US Open.

Открытый чемпионат США стартовал 19 августа и завершится 8 сентября. Матчи проходят в Нью-Йорке на кортах Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг.