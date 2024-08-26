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Сегодня, 23:00

Рублев получил предупреждение за ругательство в матче против Уайлда на US Open

Алина Савинова
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Российский теннисист Андрей Рублев получил предупреждение за использование нецензурной лексики в матче первого круга Открытого чемпионата США.

Россиянин играет против бразильца Тьяго Уайлда. В третьем сете при счете 1:1 Рублев нецензурно выругался, и судья на вышке Марьяна Вельович вынесла ему предупреждение.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в перекличке соревновательного дня US Open.

Открытый чемпионат США стартовал 19 августа и завершится 8 сентября. Матчи проходят в Нью-Йорке на кортах Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг.

Теннис
US Open
Андрей Рублев
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