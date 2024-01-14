Олимпийский чемпион 2020 года в миксте Андрей Рублев поделился мнением о роли трибун в матче первого круга турнира Australian Open-2024 против Тиагу Сейбота Уайллда (7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6 (10:6).

«Когда кто-то проигрывает, болельщики начинают поддерживать его, чтобы он играл лучше. Ваша сегодняшняя поддержка едва не заставила меня проиграть в первом раунде (эта фраза вызвала у фанатов смех). Но я понимаю. Спасибо, что поддерживаете игроков, которые вам нравятся, и приходите посмотреть теннис», — сказал Рублев в интервью на корте.

Во втором круге турнира «Большого шлема» 26-летний теннисист сыграет с победителем матча Кристофер Юбенкс (США) — Таро Даниэль (Япония).