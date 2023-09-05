Рублев — о выходе в четвертьфинал US Open: «С первого розыгрыша я очень хорошо чувствовал мяч»

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу в 1/8 финала US Open над британцем Джеком Дрэйпером (6:3, 3:6, 6:3, 6:4).

«С первого розыгрыша я очень хорошо чувствовал мяч. Джек тоже играл здорово. Но мне удалось сделать брейк. И я решил, что, даже если начну проигрывать, надо делать матч как можно более длинным — потому что тогда я смогу вытянуть его за счет физики. Ведь Джек только возвращается после травмы. И в четвертом сете Джек устал, играл иначе. Мне удалось прибавить в скорости и закончить матч», — сказал Рублев в интервью после матча.

Рублев сделал 14 эйсов, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 17. На счету Дрейпера 18 подач навылет, 5 двойных ошибок и 2 из 4 реализованных брейк-пойнтов.

В четвертьфинале Рублев сыграет с победителем пары Даниил Медведев (Россия, 3) — Алекс Де Минаур (Австралия, 13).