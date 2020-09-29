Рублев одержал волевую победу над Керри в первом раунде Roland Garros
20:16
Российский теннисист Андрей Рублев преодолел барьеру первого раунда на Roland Garros. В пяти партиях он обыграл американца Сэма Керри. Россиянин проиграл два первых сета, но в итоге все же сумел одержать победу — 6:7, 6:7, 7:5, 6:4, 6:3.
Матч продолжался три часа и 17 минут. В следующем раунде соперником Рублева станет испанец Алехандро Давидович Фокина.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Андрей Рублев (Россия, 13) — Сэм Керри (США) — 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 7:5, 6:4, 6:3
Роберто Карбальес Баэна (Испания) — Стив Джонсон (США) — 6:1, 6:1, 6:0