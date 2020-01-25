Рублев одержал 15-ю победу подряд

Россиянин Андрей Рублев в третьем круге Australian Open взял верх над бельгийцем Давидом Гоффеном — 2:6, 7:6 (7:3), 6:4, 7:6 (7:4). Он выиграл 15-й матч кряду на старте сезона. В его активе победы на турнирах в Дохе и Аделаиде.

За право выйти в четвертьфинал Рублев сразится с победителем пары Фернандо Вердаско (Испания) — Александр Зверев (Германия, 7). Андрей дошел до четвертого круга турнира «Большого шлема» впервые с US Open-2019.