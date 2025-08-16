Рублев — о матче с Алькарасом в Цинциннати: «Выступил лучше, чем на Уимблдоне»

Российский теннисист Андрей Рублев подвел итоги четвертьфинала турнира в Цинциннати против испанца Карлоса Алькараса (3:6, 6:4, 5:7).

«Была хорошая неделя, хороший турнир, хороший уровень игры, главное — продолжать улучшать нюансы. Мне кажется, выступил даже лучше, чем на Уимблдоне. Поэтому надо продолжать дальше улучшать и улучшать нюансы, чтобы оттачивать это все и уже увереннее какие-то розыгрыши завершать у сетки, либо какие-то короткие мячи и так далее. Потому что уже лучше делаю многое, но все равно какие-то моменты упускаю и даю возможность, сегодня тоже давал возможности Карлосу», — сказал Рублев в эфире «Больше».

Рублев сделал 11 эйсов, допустил 8 двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из двух. На счету испанца 11 подач навылет, 4 «двойные» и 4 реализованных брейк-пойнта из шести.

В полуфинале Алькарас сыграет с немцем Александром Зверевым.