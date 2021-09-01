Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Рублев обыграл Мартинеса и вышел в третий раунд US Open

22:14
Теги:

Российский теннисист Андрей Рублев победил испанца Педро Мартинеса (7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 6:1, 6:1) в матче второго круга US Open в мужском одиночном разряде.

Матч продолжался два часа и 56 минут. Рублев сделал 18 эйсов при одной двойной ошибке и шести реализованных брейк-пойнтах. У его соперника семь эйсов, две двойные и один успешный брейк-пойнт.

В следующем раунде Рублев сыграет с победителем пары Фрэнсис Тиафо (США) — Гвидо Пелья (Аргентина).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 5) — Педро Мартинес (Испания) — 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 6:1, 6:1

Алексей Попырин (Австралия) — Григор Димитров (Болгария, 15) — 7:6 (7:4), 7:6 (7:4), 4:0 отказ 2-го игрока

Пабло Андухар (Испания) — Филипп Кольшрайбер (Германия) — 6:4, 6:3, 6:

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
ЧМ-2022, отборочный турнир: Украина сыграла вничью с Казахстаном. Результаты матчей 1 сентября
Россия — Хорватия: смотреть прямую трансляцию матча отбора ЧМ-2022
Так слабо ЦСКА не начинал сезон целую вечность. Команда Федорова крупно уступила «Авангарду»
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд