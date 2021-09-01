Рублев обыграл Мартинеса и вышел в третий раунд US Open
Российский теннисист Андрей Рублев победил испанца Педро Мартинеса (7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 6:1, 6:1) в матче второго круга US Open в мужском одиночном разряде.
Матч продолжался два часа и 56 минут. Рублев сделал 18 эйсов при одной двойной ошибке и шести реализованных брейк-пойнтах. У его соперника семь эйсов, две двойные и один успешный брейк-пойнт.
В следующем раунде Рублев сыграет с победителем пары Фрэнсис Тиафо (США) — Гвидо Пелья (Аргентина).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Андрей Рублев (Россия, 5) — Педро Мартинес (Испания) — 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 6:1, 6:1
Алексей Попырин (Австралия) — Григор Димитров (Болгария, 15) — 7:6 (7:4), 7:6 (7:4), 4:0 отказ 2-го игрока
Пабло Андухар (Испания) — Филипп Кольшрайбер (Германия) — 6:4, 6:3, 6:
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