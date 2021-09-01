Рублев обыграл Мартинеса и вышел в третий раунд US Open

Российский теннисист Андрей Рублев победил испанца Педро Мартинеса (7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 6:1, 6:1) в матче второго круга US Open в мужском одиночном разряде.

Матч продолжался два часа и 56 минут. Рублев сделал 18 эйсов при одной двойной ошибке и шести реализованных брейк-пойнтах. У его соперника семь эйсов, две двойные и один успешный брейк-пойнт.

В следующем раунде Рублев сыграет с победителем пары Фрэнсис Тиафо (США) — Гвидо Пелья (Аргентина).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 5) — Педро Мартинес (Испания) — 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 6:1, 6:1

Алексей Попырин (Австралия) — Григор Димитров (Болгария, 15) — 7:6 (7:4), 7:6 (7:4), 4:0 отказ 2-го игрока

Пабло Андухар (Испания) — Филипп Кольшрайбер (Германия) — 6:4, 6:3, 6: