Рублев обыграл Андерсона и прошел в четвертый круг Roland Garros
13:51
Россиянин Андрей Рублев победил южноафриканца Кевина Андерсона в матче третьего круга Roland Garros.
Рублев оказался сильнее во всех трех сетах — 6:3, 6:2, 6:3. В четвертом круге россиянин сыграет с победителем пары Мартон Фучович (Венгрия) — Тиагу Монтейру (Бразилия).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Андрей Рублев (Россия, 13) — Кевин Андерсон (ЮАР) — 6:3, 6:2, 6:3
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