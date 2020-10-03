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Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Рублев обыграл Андерсона и прошел в четвертый круг Roland Garros

13:51
Андрей Рублев. Фото Reuters
Андрей Рублев. Фото Reuters
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Россиянин Андрей Рублев победил южноафриканца Кевина Андерсона в матче третьего круга Roland Garros.

Рублев оказался сильнее во всех трех сетах — 6:3, 6:2, 6:3. В четвертом круге россиянин сыграет с победителем пары Мартон Фучович (Венгрия) — Тиагу Монтейру (Бразилия).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Андрей Рублев (Россия, 13) — Кевин Андерсон (ЮАР) — 6:3, 6:2, 6:3

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