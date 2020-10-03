Рублев обыграл Андерсона и прошел в четвертый круг Roland Garros

Россиянин Андрей Рублев победил южноафриканца Кевина Андерсона в матче третьего круга Roland Garros.

Рублев оказался сильнее во всех трех сетах — 6:3, 6:2, 6:3. В четвертом круге россиянин сыграет с победителем пары Мартон Фучович (Венгрия) — Тиагу Монтейру (Бразилия).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Андрей Рублев (Россия, 13) — Кевин Андерсон (ЮАР) — 6:3, 6:2, 6:3