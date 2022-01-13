Российский теннисист Андрей Рублев высказался о ситуации с сербом Новаком Джоковичем в Австралии.

«У меня никаких проблем с въездом не было, так как я вакцинирован. Ситуация с Новаком и правда очень запутанная. Мы не знаем всех деталей. С одной стороны, есть федеральный закон страны, с другой — личные договоренности Новака и турнира.

Но да, личные договоренности не дают права спортсмену пересечь границу. Потому что закон страны есть закон — по нему живут местные жители и те, кто приезжает. Никто бы из нас не хотел попасть в такую ситуацию, я могу лишь развести руками и сожалеть, что вместо тенниса сейчас все обсуждают такие вещи», — цитирует Рублева ТАСС.

5 января Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open, который стартует 17 января. Пограничная служба Австралии задержала теннисиста в аэропорту и после допроса в ночь на 6 января аннулировала визу серба.

Джокович пытался въехать в Австралию без прививки с медицинским освобождением от вакцинации от коронавируса. Погранслужба сочла предоставленные данные недостаточными.

Теннисист должен был быть депортирован, однако суд 10 января отменил это решение. Впрочем, у министра иммиграции Австралии есть возможность снова отменить визу серба.