Рублев назвал причины поражения от Чилича в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал поражение от Марина Чилича в четвертьфинале «Ролан Гаррос» (7:5, 3:6, 4:6, 6:3, 6:7 (2:10).

«Чилич подавал очень, очень хорошо, очень сильно. Почти все важные моменты матча он выиграл за счет подачи, ее было очень трудно прочитать и вернуть мяч.

Что бы я сделал иначе в этом матче? Я бы постарался оставаться более спокойным, потому что, думаю, после первого сета я немного расслабился, и сразу же, когда я начинаю много думать об этом и когда все идет не так, я начинаю разочаровываться.

Я полностью упустил второй сет. Когда счет по сетам стал 1:1, Марин начал чувствовать себя увереннее и играть лучше. Все идет от нервов. В прошлых четвертьфиналах я не мог совладать с эмоциями. Сегодня был самый близкий момент, чтобы попасть в полуфинал. С другой стороны, я опять же не справился с эмоциями. Теперь у меня будет много свободных недель. Надеюсь, я что-нибудь улучшу», — сказал Рублев на пресс-конференции.

В полуфинале Чилич сыграет с победителем матча Каспер Рууд (Норвегия, 8) — Хольгер Витус Недсков Руне (Дания).