Рублев назвал фаворитов «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Андрей Рублев в интервью «СЭ» поделился своим мнением о фаворитах «Ролан Гаррос» — 2022.

— Какое выступления для себя посчитали бы успешным на французском мейджоре в этом году?

— Не думаю об этом. У меня нет конкретной цели. Просто хочу сделать максимум, что от меня зависит. Все что в моих силах. Хочу уехать с турнира с чувством, что сделал все от себя зависящее. Выложился на все 100 процентов.

— Карлос Алькарас взял титул в Барселоне. На ваш взгляд, он и Стефанос Циципас — главные фавориты «Ролан Гаррос»?

— Представители «Большой тройки» — фавориты любых турниров. Если Новака и Рафа сыграют в Париже, то у них очень высокие шансы. Затем я бы поставил Алькараса, Циципаса и Зверева. Да, и другие игроки из топа рейтинга вполне могут выстрелить на «Ролан Гаррос». Посмотрим, как все сложится.

«Ролан Гаррос» в этом году пройдет с 22 мая по 6 июня.