Рублев на отказе Синнера вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Андрей Рублев на отказе итальянца Янника Синнера вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

Игра завершилась при счете 1:6, 6:4, 2:0.

Россиянин, седьмая ракетка мира, четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Синнера, 12-е место в рейтинге ATP, — шесть эйсов, три двойные и два реализованных брейк-пойнта из двух.

Отметим, что во время игры левое колено итальянца было забинтовано.

В 1/4 финала Рублев сыграет с победителем матча Марин Чилич (Хорватия, 20) — Даниил Медведев (Россия, 2).

Рублев во второй раз вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос». Ранее он доходил до этой стадии в 2020 году, тогда россиянин проиграл Стефаносу Циципасу (5:7, 2:6, 3:6).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Андрей Рублев (Россия, 7) — Янник Синнер (Италия, 11) — 1:6, 6:4, 2:0 отказ Синнера