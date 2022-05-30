Рублев на отказе Синнера вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Российский теннисист Андрей Рублев на отказе итальянца Янника Синнера вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос».
Игра завершилась при счете 1:6, 6:4, 2:0.
Россиянин, седьмая ракетка мира, четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Синнера, 12-е место в рейтинге ATP, — шесть эйсов, три двойные и два реализованных брейк-пойнта из двух.
Отметим, что во время игры левое колено итальянца было забинтовано.
В 1/4 финала Рублев сыграет с победителем матча Марин Чилич (Хорватия, 20) — Даниил Медведев (Россия, 2).
Рублев во второй раз вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос». Ранее он доходил до этой стадии в 2020 году, тогда россиянин проиграл Стефаносу Циципасу (5:7, 2:6, 3:6).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 43 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Андрей Рублев (Россия, 7) — Янник Синнер (Италия, 11) — 1:6, 6:4, 2:0 отказ Синнера