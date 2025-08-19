Рублев и Мухова вышли в четвертьфинал US Open в миксте
Россиянин Андрей Рублев и чешка Каролина Мухова стали четвертьфиналистами US Open среди смешанных пар.
В первом круге они победили американцев Райлли Опелку и Винус Уильямс — 4:2, 5:4 (7:4).
Рублев и Мухова в следующем матче сыграют с парой Сара Эррани/Андреа Вавассори (Италия, WC).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Открытые корты, хард
Микст
Парный разряд
Первый круг
Каролина Мухова/Андрей Рублев (Чехия/Россия) — Винус Уильямс/Райлли Опелка (США, WC) — 4:2, 5:4 (7:4)
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