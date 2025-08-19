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19 августа 2025, 20:19

Рублев и Мухова вышли в четвертьфинал US Open в миксте

Руслан Минаев
Андрей Рублев и Каролина Мухова.
Фото Reuters

Россиянин Андрей Рублев и чешка Каролина Мухова стали четвертьфиналистами US Open среди смешанных пар.

В первом круге они победили американцев Райлли Опелку и Винус Уильямс — 4:2, 5:4 (7:4).

Рублев и Мухова в следующем матче сыграют с парой Сара Эррани/Андреа Вавассори (Италия, WC).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Открытые корты, хард

Микст

Парный разряд

Первый круг

Каролина Мухова/Андрей Рублев (Чехия/Россия) — Винус Уильямс/Райлли Опелка (США, WC) — 4:2, 5:4 (7:4)

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Андрей Рублев
Винус Уильямс
Каролина Мухова
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