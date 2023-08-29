Российский теннисист Андрей Рублев сыграет с французом Артуром Казо в матче 1/64 финала турнира US Open во вторник, 29 августа. Начало — около 21.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет на сайте текстовую онлайн-трансляцию противостояния Рублев — Казо. Смотреть бесплатно в прямом эфире видеотрансляцию матча Открытого чемпионата США можно будет в соцсети ВКонтакте.

25-летний Рублев занимает восьмое место в мужском рейтинге ATP. 21-летний Казо располагается на 119-й строчке.

Изначально россиянин должен был сыграть с финном Эмилем Руусувуори, но соперник снялся с турнира.

Сетки турнира, результаты и расписание матчей мужчин и женщин, микста и пар, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».

Старт Медведева, Рублева и другие матчи дня US Open: расписание игр и результаты 29 августа