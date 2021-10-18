Рублев готов привиться, чтобы избежать карантина перед Australian Open

Олимпийский чемпион Токио-2020 Андрей Рублев в ходе пресс-конференции на ВТБ Кубке Кремля прокомментировал возможные правила Открытого чемпионата Австралии, касающиеся прививок.

«Если игроки хотят участвовать без карантина, они должны быть привитыми, — подчеркнул Рублев. — Австралийцы подтверждают разные вакцины — китайскую, индийскую, но может быть, я ошибаюсь. Если не делать, то тогда будешь сидеть две недели в номере. Не сможешь сыграть ATP Cup, сразу придется играть Открытый чемпионат Австралии. Это многим не подходит, и они будут прививаться, а кто не хочет, пропустит чемпионат. Если будет нужно, я привьюсь».

3 октября появилась информация, что правительство австралийского штата Виктория ввело требование об обязательной вакцинации до середины ноября для работников некоторых отраслей и сфер жизни. Постановление затрагивает профессиональный спорт.

Australian Open должен пройти с 17 по 30 января 2022 года.