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Сегодня, 05:44

Рублев: «Если первой ракеткой станет такой подросток, как Алькарас, это будет что-то нереальное»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский теннисист Андрей Рублев поделился мнением о борьбе за звание первой ракетки мира по итогам US Open.

«Я не особо слежу за гонкой, потому что в ней не участвую. Для меня это меньше давления. Пусть они разбираются, пусть чувствуют давление. Мне даже лучше, поскольку им всем будет тяжелее. Если первым номера станет такой подросток, как Алькарас, это будет что-то нереальное. Каждый игрок о таком мечтает. Думаю, в его случае это только вопрос времени. Даже если этого не произойдёт в этом турнире, у него ещё будет много шансов в дальнейшем. Так что дело не только в этом US Open», — сказал Рублев на пресс-конференции.

Россиянин Даниил Медведев в четвертом круге US Open уступил австралийцу Нику Кирьосу (6:7 (11:13), 6:3, 3:6, 2:6) и по окончании Открытого чемпионата США потеряет звание первой ракетки мира. На лидерство в рейтинге претендуют испанцы Рафаэль Надаль (3-й) и Карлос Алькарас (4-й), а также норвежец Каспер Рууд (7-й).

US Open
Андрей Рублев
Карлос Алькарас
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