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Сегодня, 11:15

Рублев — Дрейпер: время начала матча и где смотреть игру US Open

Рублев сыграет с Дрейпером в 1/8 US Open 4 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Андрей Рублев.
Фото AFP

Восьмая ракетка мира Андрей Рублев встретится с британцем Джеком Дрейпером в четвертом круге Открытого чемпионата США 4 сентября, в понедельник. Ориентировочное время начала матча — 19.15 по московскому времени.

Легальной трансляции на территории России не будет. В прямом эфире видеотрансляция матча Рублев — Дрейпер будет доступна бесплатно в соцсети «ВКонтакте».

В третьем круге российский теннисист обыграл француза Артура Риндеркнеша. Матч завершился со счетом 3:6, 6:3, 6:1, 7:5.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд Четвертый круг

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Теннис
US Open
Андрей Рублев
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