Рублев — Дрейпер: время начала матча и где смотреть игру US Open
Рублев сыграет с Дрейпером в 1/8 US Open 4 сентября
Восьмая ракетка мира Андрей Рублев встретится с британцем Джеком Дрейпером в четвертом круге Открытого чемпионата США 4 сентября, в понедельник. Ориентировочное время начала матча — 19.15 по московскому времени.
Легальной трансляции на территории России не будет. В прямом эфире видеотрансляция матча Рублев — Дрейпер будет доступна бесплатно в соцсети «ВКонтакте».
В третьем круге российский теннисист обыграл француза Артура Риндеркнеша. Матч завершился со счетом 3:6, 6:3, 6:1, 7:5.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд Четвертый круг
Теннис: новости и обзоры матчей, статистика и расписание турниров, фото и интервью спортсменов в актуальном виде на сайте
Новости