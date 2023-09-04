Восьмая ракетка мира Андрей Рублев встретится с британцем Джеком Дрейпером в четвертом круге Открытого чемпионата США 4 сентября, в понедельник. Ориентировочное время начала матча — 19.15 по московскому времени.

Легальной трансляции на территории России не будет. В прямом эфире видеотрансляция матча Рублев — Дрейпер будет доступна бесплатно в соцсети «ВКонтакте».

В третьем круге российский теннисист обыграл француза Артура Риндеркнеша. Матч завершился со счетом 3:6, 6:3, 6:1, 7:5.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд Четвертый круг

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