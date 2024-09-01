Андрей Рублев сыграет с Григором Димитровым в 1/8 финала US Open 2024 1 сентября

Российский теннисист Андрей Рублев сыграет с представитель Болгарии Григором Димитровым в 1/8 финала US Open 2024 в воскресенье, 1 сентября. Ориентировочное время начала — в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию седьмого дня «мэйджора» в Нью-Йорке. В России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире смотреть матч Рублев — Димитров можно в социальной сети «ВКонтакте».

26-летний россиянин — шестая ракетка мира. 33-летний болгарский теннисист занимает девятое место в рейтинге ATP.

Открытый чемпионат США стартовал 19 августа и завершится 8 сентября. Матчи проходят в Нью-Йорке на кортах Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг.

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