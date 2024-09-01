Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 17:30

Андрей Рублев — Григор Димитров: смотреть трансляцию матча US Open 2024

Андрей Рублев сыграет с Григором Димитровым в 1/8 финала US Open 2024 1 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Андрей Рублев.
Фото USA Today Sports

Российский теннисист Андрей Рублев сыграет с представитель Болгарии Григором Димитровым в 1/8 финала US Open 2024 в воскресенье, 1 сентября. Ориентировочное время начала — в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию седьмого дня «мэйджора» в Нью-Йорке. В России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире смотреть матч Рублев — Димитров можно в социальной сети «ВКонтакте».

26-летний россиянин — шестая ракетка мира. 33-летний болгарский теннисист занимает девятое место в рейтинге ATP.

Открытый чемпионат США стартовал 19 августа и завершится 8 сентября. Матчи проходят в Нью-Йорке на кортах Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг.

Турниры «Большого шлема»: новости, статьи и главная информация о US Open, Australian Open, Ролан Гарросе, Уимбилдоне

Теннис
US Open
Андрей Рублев
Григор Димитров
0
Читайте также
Украинский паралимпиец отказался фотографироваться рядом с россиянином
Папин vs Валера: бой, когда не хочется смотреть на ринг-герлз
Песков заявил о начале ответа России на атаки ВСУ в приграничье
Арбитр Карасев засудил казанцев, Станкович выгородил Зобнина, а трансфер Соболева устроил всех. Что произошло после матча «Спартака» с «Рубином»
Названа предполагаемая причина крушения Ми-8 на Камчатке
В России изменились правила расчета за сверхурочные часы работы
Популярное видео
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Артем Лукоянов и Кирилл Петров ушли из «Ак Барса» в «Юнисон»
Папин vs Валера / Джонсон vs Тернер — реванш: прямой эфир
Антон Сизов — об уходе из «Торпедо» из-за Ларионова
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Разин увел команду с льда после тяжелой травмы Вовченко
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Магнитогорский «Металлург» выглядит по-чемпионски
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: US Open 2024: новости и материалы о турнире «Большого шлема»
Диана Шнайдер назвала США своим вторым домом
Шнайдер и Самсонова могут отобрать у Касаткиной звание первой ракетки России. Соперничество на US Open
Матчи Рублева, Зверева и Соболенко. Онлайн-трансляция US Open
US Open 2024 — расписание и результаты 1 сентября (женщины): матчи Соболенко и Гауфф в 4-м круге
Медведев в шаге от Синнера. На US Open у Даниила все хорошо, и это пугает
US Open 2024 — расписание и результаты 1 сентября (мужчины): матчи Рублева и Зверева в 4-м круге
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Новости
RSS RSS
Все новости