Рублев вышел в третий круг US Open

Россиянин Андрей Рублев победил американца Тристана Бойера во втором круге US Open — 6:3, 6:3, 5:7, 7:6 (7:4).

Матч длился 3 часа. Рублев (15-я ракетка мира) за игру сделал 19 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов. У Бойера (113-я ракетка) — 7 эйсов, 6 двойных ошибок 3 из 7 реализованных брейк-пойнтов.

Соперником Рублева в третьем круге станет победитель матча Адам Уолтон (Австралия) — Коулман Вонг (Гонконг, Q).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 90 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 15) — Тристан Бойер (США, WC) — 6:3, 6:3, 5:7, 7:6 (7:4)

Лоренцо Музетти (Италия, 10) — Давид Гоффен (Бельгия) — 6:4, 6:0, 6:2