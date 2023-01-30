Турсунов: «Касаткиной будет очень сложно играть против силовых теннисисток, а таких становится все больше»

Российский тренер Дмитрий Турсунов оценил выступление Дарьи Касаткиной на Открытом чемпионате Австралии-2023.

«Многим игрокам просто не до тенниса — это разочаровывает. Отсюда и чехарда в рейтинге. Кто-то воюет с прессой, кто-то с кем-то другим, у кого-то жизнь налажена вне корта и не хочется чего-то большего.

Даше будет сложно. Она играет в защитный выжидающий теннис. Это тяжелая работа. Я не вижу каких-то изменений за последние несколько лет. Если ее это устраивает — замечательно. Если нет — надо делать какие-то выводы. Ей будет очень сложно играть против силовых теннисисток, а таких становится все больше», — приводит Metaratings.ru слова Турсунова.

Россиянка Касаткина в первом круге Australian Open проиграла соотечественнице Варваре Грачевой (1:6 1:6). В обновленном рейтинге WTA 25-летняя теннисистка занимает 8-е место и является лучшей среди представительниц России.