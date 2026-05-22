Сафиуллин сыграет против Рууда в первом круге «Ролан Гаррос»

Определился соперник российского теннисиста Романа Сафиуллина в матче первого круга «Ролан Гаррос».

На старте соревнований 28-летний спортсмен сыграет с 17-й ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом. Матч пройдет в понедельник, 25 мая.

В пятницу Сафиуллин победил немца Тома Генча (6:3, 6:7 (2:7), 6:4) в финале квалификации Открытого чемпионата Франции. Он стал четвертым россиянином в мужской сетке турнира, присоединившись к Даниилу Медведеву, Андрею Рублеву и Карену Хачанову.

Матчи основных сеток турнира «Большого шлема» в столице Франции пройдут с 24 мая по 7 июня. В 2025 году победителем в мужском одиночном разряде стал испанец Карлос Алькарас, который пропустит этот «Ролан Гаррос» из-за травмы запястья.