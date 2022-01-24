Медведев: «Я на самом деле не знаю, что делать, чтобы меня ставили на центральные корты»
Медведев возмущен тем, что его на Australian Open второй раз подряд ставят не на центральные корты
Российский теннисист Даниил Медведев возмущен тем, что его матч 4-го круга Australian Open с американцем Максимом Кресси (6:2, 7:6, 6:7, 7:5) поставили на «Маргарет Корт Арену». Он проводит игру на этом корте второй раз подряд.
Россиянин считает, что он должен выступать на центральном корте, так как он наиболее высоко «сеяный» в мужском турнире после депортации серба Новака Джоковича.
«Я на самом деле не знаю, что делать, чтобы меня ставили на центральные корты», — сказал Медведев на пресс-конференции.
В следующем раунде Медведев встретится с Феликсом Оже-Альяссимом из Канады, который ранее победил Марина Чилича из Хорватии со счетом 2:6, 7:6 (9:7), 6:2, 7:6 (7:4).
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