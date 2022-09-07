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7 сентября, 08:38

Хачанов впервые в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Карен Хачанов.
Фото Reuters

Российский теннисист Карен Хачанов победил австралийца Ника Кирьоса (7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4) в матче 1/4 финала US Open-2022.

Таким образом, 26-летний россиянин вышел в полуфинал турнира, где сыграет с норвежцем Каспером Руудом.

Отметим, что для Хачанов это первый выход в полуфинал турнира «Большого шлема». Ранее теннисист не проходил дальше третьего круга на US Open и на Australian Open. На «Ролан Гаррос» его лучший результат — четвертьфинал, а на Уимблдоне — четвертьфинал.

Встреча Хачанов с Руудом состоится в четверг, 8 сентября.

Теннис
US Open
Карен Хачанов
Каспер Рууд
Ник Кирьос
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