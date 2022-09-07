Хачанов: «После рукопожатия я не смотрел на Кирьоса. Только увидел, как ракетки летят»
Хачанов отреагировал на то, что Кирьос сломал ракетки после поражения на US Open
Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал поведение австралийца Ника Кирьоса после матча 1/4 финала US Open-2022.
Встреча продолжалась 3 часа 41 минуту и завершилась победой 26-летнего россиянина со счетом 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4. После игры Кирьос сломал две ракетки.
«Это больно, — сказал теннисист на пресс-конференции. — Нику больно проигрывать, и мне было бы так же, если бы я уступил. Тяжело проигрывать в пяти сетах, потому что ты выложился на максимум. Поэтому трудно принять поражение. Если честно, после рукопожатия я не смотрел на Кирьоса. Только увидел, как ракетки летят. Но я сочувствую ему».
В полуфинале US Open-2022 Хачанов сыграет с норвежским теннисистом Каспером Руудом. Матч состоится в четверг, 8 сентября.
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