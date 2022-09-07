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7 сентября, 10:18

Хачанов: «После рукопожатия я не смотрел на Кирьоса. Только увидел, как ракетки летят»

Хачанов отреагировал на то, что Кирьос сломал ракетки после поражения на US Open
Карен Саркисян
Корреспондент
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Карен Хачанов.
Фото USA Today Sports

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал поведение австралийца Ника Кирьоса после матча 1/4 финала US Open-2022.

Встреча продолжалась 3 часа 41 минуту и завершилась победой 26-летнего россиянина со счетом 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4. После игры Кирьос сломал две ракетки.

«Это больно, — сказал теннисист на пресс-конференции. — Нику больно проигрывать, и мне было бы так же, если бы я уступил. Тяжело проигрывать в пяти сетах, потому что ты выложился на максимум. Поэтому трудно принять поражение. Если честно, после рукопожатия я не смотрел на Кирьоса. Только увидел, как ракетки летят. Но я сочувствую ему».

В полуфинале US Open-2022 Хачанов сыграет с норвежским теннисистом Каспером Руудом. Матч состоится в четверг, 8 сентября.

Источник: https://asaptext.com/asap_media/media/1005/1008/browse_file.php?browse_file_name=transcripts/124466.html
Теннис
US Open
Карен Хачанов
Каспер Рууд
Ник Кирьос
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