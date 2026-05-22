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Медведев — о забастовке теннисистов на «Ролан Гаррос»: «Мы чувствуем, что нас не слишком хотят слушать»

Алина Савинова

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал акцию игроков, ограничивших общение с прессой перед стартом «Ролан Гаррос».

Ранее сообщалось, что 20 ведущих теннисистов подписали письмо с выражением недовольства недостаточным увеличением призового фонда Открытого чемпионата Франции. В пятницу во время медиадня группа игроков ограничила общение с прессой 15 минутами, после чего покинула медиацентр. По информации СМИ, в акции приняли участие Янник Синнер, Арина Соболенко, Ига Свентек, Коко Гауфф, Джессика Пегула и Медведев.

«Игроки не хотят никому навредить. Мы просто хотим сесть за стол переговоров с руководством турниров «Большого шлема», потому что чувствуем, что нас не слишком хотят слушать. Мы пытаемся сделать шаги к тому, чтобы этот диалог состоялся. И, пожалуй, впервые за многие годы игроки действительно едины в этом вопросе. Мы хотим, чтобы наш голос был услышан», — цитирует Медведева Punto de Break.

По информации СМИ, Новак Джокович не стал участвовать в акции. Медведев, комментируя это, подчеркнул: «Каждый игрок принимает собственные решения, и это самое важное. Новак всегда был очень активен в защите интересов игроков, и я уверен, что он поддерживает общий посыл, пусть, возможно, не именно эту конкретную часть, связанную со СМИ».

Открытый чемпионат Франции состоится с 24 мая по 7 июня. Призовой фонд соревнований увеличен на 9,53 процента относительно прошлогоднего и составляет 61,7 миллиона евро. Чемпионы в одиночном разряде заработают по 2,8 миллиона, финалисты — по 1,4 миллиона.

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Теннис
Ролан Гаррос
Даниил Медведев
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