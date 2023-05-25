Медведев встретится с игроком из квалификации в первом круге «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Даниил Медведев встретится с игроком из квалификации или лаки-лузером в первом круге «Ролан Гаррос». Вторая ракетка мира попал в нижнюю часть сетки.

Лучшим результатом 27-летнего спортсмена является выход в четвертьфинал турнира в 2021 году.

Россиянин Карен Хачанов сыграет с Констаном Лестьенном (Франция). Хачанов попал во вторую четверть, где топ-сеяным стал Новак Джокович (Сербия), который сыграет с американцем Александром Ковачевичем. Андрей Рублев также сыграет в этой четверти с Ласло Дьере (Сербия).

Первая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) в первом круге встретится с игроком из квалификации или лаки-лузером. Пятая ракетка мира Стефанос Циципас (Греция) сыграет с Иржи Веселы (Чехия).

В третьей четверти топ-сеяным игроком стал норвежец Каспер Рууд, который встретится с игроком квалификации или лаки-лузером. В его четверти датчанин Хольгер Руне сыграет с Кристофером Юбэнксом (США).

«Ролан Гаррос» стартует 28 мая.