Медведев заявил, что если россиянин допустят до «Уимблдона», то он с радостью сыграет

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал отстранение россиян от «Уимблдона» и других турниров в Великобритании.

«Вокруг этого было много разговоров. Я просто следил за ситуацией, потому что решение принимать не мне. Это касается только «Уимблдона», ATP, и, может быть, британское правительство. Ситуация сложная. Как и в любой ситуации, если спросить 100 игроков, услышишь 100 мнений.

Если допустят, то я с радостью сыграю на «Уимблдоне». Я люблю этот турнир. Если не смогу — попробую сыграть другие и подготовиться к следующему году. Я точно не знаю, что происходит, окончательное ли это решение», — приводит слова Медведева Deccan Herald.

Ранее Всеанглийский клуб (AELTC) принял решение отстранить теннисистов из России и Белоруссии от участия в «Уимблдоне». Турнир в 2022 году пройдет с 27 июня по 10 июля в Лондоне.