Медведев признал, что быть его фанатом непросто

Российский теннисист Даниил Медведев предположил, каково быть его болельщиком.

Ранее 30-летний спортсмен обыграл испанца Даниэля Мериду (3:6, 6:3. 7:5, 6:2) и вышел в третий круг Уимблдона.

«Это непросто. Но так во всех видах спорта. Быть болельщиком лучших очень просто. Наверное, быть фанатом Алькараса или Синнера — это здорово», — приводит Punto de Break слова Медведева.

Однако, по мнению россиянина, страдания являются частью спортивной сути.

«Иногда нужно немного остроты. Нужно пережить несколько разочарований, чтобы, когда все кажется потерянным, а потом мой уровень резко взлетает, счастье было намного сильнее. Чувствовать разочарование — это тоже заставляет нас чувствовать себя живыми», — добавил он.

Медведев является победителем 23 турниров ATP в одиночном разряде. В 2021 году он выиграл Открытый чемпионат США.