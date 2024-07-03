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Сегодня, 17:38

Медведев перепутал счет на тай-брейке в матче Уимблдона и прекратил играть

Руслан Минаев
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Россиянин Даниил Медведев стал участником курьезного эпизода в матче с французом Александром Мюллером во втором круге Уимблдона.

На тай-брейке при счете 6:6 (3:6) в пользу соперника, россиянин сел на стул, подумав, что уже проиграл первый сет. После этого судья напомнил Медведеву, что партия еще не закончилась.

5-я ракетка проиграл следующий розыгрыш и уступил в первом сете — 6:7 (3:7).

«СЭ» ведет текстовую трансляцию третьего игрового дня Уимблдона.

Источник: Сетка Уимблдона
Теннис
Уимблдон
Даниил Медведев
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