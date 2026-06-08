Медведев поздравил Андрееву с победой на «Ролан Гаррос»: «Не оставила ни единого шанса никому»

Российский теннисист Даниил Медведев поздравил соотечественницу Мирру Андрееву с дебютным титулом «Большого шлема».

6 июня 19-летняя россиянка выиграла «Ролан Гаррос». В финале турнира она победила польку Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2.

«Привет, Мирра! Поздравляю тебя с твоим первым «Шлемом», это только начало! Полуфинал и финал были просто загляденьем. Не оставила ни единого шанса никому. Очень рад за тебя, за твою команду, ты крутая! Еще раз поздравляю!» — сказал Медведев в видео «Больше!».

Андреева стала четвертой россиянкой, завоевавшей титул на турнире «Большого шлема» в одиночном разряде, и первой с 2014 года. После победы на Открытом чемпионате Франции она поднялась на шестое место в рейтинге WTA и возглавила чемпионскую гонку.

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