Рублев — о мыслях во время матчей: «Помните тасманского дьявола из Looney Tunes? Вот это у меня в голове»

Российский теннисист Андрей Рублев после выхода в четвертый круг «Ролан Гаррос» ответил на вопрос о том, что происходит у него в голове во время матчей.

В пятницу, 29 мая, 28-летний спортсмен обыграл португальца Нуну Боржеша со счетом 7:5, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).

«Я не лучший человек, которого надо об этом спрашивать (смеется). Помните тасманского дьявола из Looney Tunes? Того безумного? Вот это у меня в голове», — сказал Рублев в интервью на корте.

В четвертом круге Открытого чемпионата Франции россиянин сыграет либо с австралийцем Алексом Де Минауром, либо с чехом Якубом Меншиком.

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