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Сегодня, 13:51

Рублев проиграл Джоковичу в четвертьфинале Australian Open-2023

Руслан Минаев
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Андрей Рублев.
Фото Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл сербу Новаку Джоковичу в четвертьфинале Australian Open-2023 — 1:6, 2:6, 4:6. Матч длился 2 часа 3 минуты.

За игру Рублев сделал 6 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 5 попыток. У Джоковича — 14 эйсов, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14.

Для серба это 26-я победа на AO подряд. Он догнал по этому показателю Андре Агасси и разделяет с ним первую строчку.

Для Джоковича это 10-й выход в полуфинал AO в карьере. За выход в финал в этом году он сыграет с американцем Томми Полом.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Новак Джокович (Сербия, 4) — Андрей Рублев (Россия, 5) — 6:1, 6:2, 6:4

Теннис
Australian Open
Андрей Рублев
Новак Джокович
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