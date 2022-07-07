Чесноков: «Боюсь, пропуск Уимблдона может помешать Медведеву»

Российский теннисист Андрей Чесноков считает, что пропуск Уимблдонского турнира может негативно сказаться на игре первой ракетки мира, россиянина Даниила Медведева. По его словам, длительная пауза всегда выбивает спортсменов из колеи.

«Боюсь, пропуск Уимблдона может помешать Медведеву, — приводит слова Чеснокова Betonmobile.ru. — Такая длительная пауза всегда выбивает теннисистов из колеи. Спортсмен лишается игровой практики, теряет набранный ритм. Вернуться в прежнее русло бывает непросто, это всегда требует определенного времени».

По его словам, многое будет зависеть от мотивации Медведева.

«Честно скажу, мне очень не понравился последний турнир на Майорке, где выступал Даниил. Создалось впечатление, что Медведев отбывал номер, просто не хотел играть. На первых двух травяных турнирах он был хорошо настроен и оба раза вышел в финал. В Испании же выглядел пустым, как барабан, даже никаких эмоций не проявлял. С таким уровнем мотивации у него могут быть серьезные проблемы», — сказал он.

Напомним, что в нынешнем году директорат Уимблдона не допустил до участия в соревнованиях теннисистов из России и Белоруссии.