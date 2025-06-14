Российские теннисисты вновь должны подписать декларацию о нейтралитете для участия в Уимблдоне

Российских и белорусских теннисистов снова обяжут подписать декларацию о нейтралитете для участия в Уимблдоне-2025.

Спортсмены подписывали аналогичные документы в 2023 и 2024 годах.

«Все условия, необходимые для участия для российских и белорусских теннисистов, желающих участвовать в Уимблдоне-2025, такие же, как и в прошлом году», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы турнира.

Уимблдонский турнир пройдет с 30 июня по 13 июля.

В 2022 году россиян и белорусов не допустили до участия в Уимблдоне. В ответ на это ATP и WTA лишили турнир рейтинговых очков. В 2023-м теннисисты из России и Белоруссии были допущены до соревнований в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.