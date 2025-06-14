Российские теннисисты вновь должны подписать декларацию о нейтралитете для участия в Уимблдоне
Российских и белорусских теннисистов снова обяжут подписать декларацию о нейтралитете для участия в Уимблдоне-2025.
Спортсмены подписывали аналогичные документы в 2023 и 2024 годах.
«Все условия, необходимые для участия для российских и белорусских теннисистов, желающих участвовать в Уимблдоне-2025, такие же, как и в прошлом году», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы турнира.
Уимблдонский турнир пройдет с 30 июня по 13 июля.
В 2022 году россиян и белорусов не допустили до участия в Уимблдоне. В ответ на это ATP и WTA лишили турнир рейтинговых очков. В 2023-м теннисисты из России и Белоруссии были допущены до соревнований в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.
Источник: ТАСС
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