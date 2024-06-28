Медведев, Рублев и Хачанов узнали имена соперников в первом круге Уимблдона-2024
Стали известны соперники российских теннисистов в первом круге Уимблдона-2024.
Даниил Медведев попал в четверть с болгарином Григором Димитровым. Павел Котов — в четверть с испанцем Карлосом Алькарасом. Андрей Рублев — в четверть с греком Стефаносом Циципасом, Роман Сафиуллин — в четверть с поляком Хубертом Хуркачем, а Аслан Карацев и Карен Хачанов — в четверть с сербом Новаком Джоковичем.
Соперники российских теннисистов в первом круге Уимблдона:
Карен Хачанов — Аслан Карацев
Роман Сафиуллин — Франсиско Черундоло (Аргентина)
Андрей Рублев — Франсиско Комесана (Аргентина)
Даниил Медведев — Александар Ковачевич (США)
Павел Котов — Джордан Томпсон (Австралия)
Уимблдон пройдет с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом является испанец Карлос Алькарас.
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