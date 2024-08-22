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Сегодня, 19:40

Российские теннисистки узнали своих соперниц по первому кругу US Open-2024

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Российские теннисистки узнали своих соперниц по первому кругу Открытого чемпионата США-2024, который пройдет с 26 августа по 8 сентября.

В четвертьфинале турнира первая ракетка мира Ига Свентек может встретиться с американкой Джессикой Пегулой. Представительница Казахстана Елена Рыбакина может попасть на итальянку Ясмин Паолини, а вторая ракетка мира из Белоруссии Арина Соболенко — на китаянку Чжэн Циньвэнь.

Соперницы российских теннисисток по первому кругу:

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Тэйлор Престон (Австралия);

Мирра Андреева (Россия) — Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия);

Людмила Самсонова (Россия) — Синьюй Ван (Китай);

Диана Шнайдер (Россия) — Надия Подороска (Аргентина);

Анна Калинская (Россия) — Лорен Дэвис (США);

Анастасия Потапова (Россия) — Лейла Фернандес (Канада);

Анна Блинкова (Россия) — Эмма Наварро (США);

Эрика Андреева (Россия) — Юань Юэ (Китай);

Дарья Касаткина (Россия) — Жаклин Кристиан (Румыния);

Вероника Кудерметова (Россия) — Онс Жабер (Тунис);

Екатерина Александрова (Россия) — Виктория Томова (Болгария).

В прошлом году чемпионкой US Open в женском одиночном разряде стала американка Кори Гауфф.

Теннис
US Open
Дарья Касаткина
Кори Гауфф
Людмила Самсонова
Мирра Андреева
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