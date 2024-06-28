Стали известны соперницы российских теннисисток в первом круге Уимблдона

В Уимблдоне состоялась жеребьевка турнира «Большого шлема» в женском одиночном разряде.

Анна Блинкова и Анастасия Потапова попали в четверть с первой ракеткой мира Игой Свентек. Анна Калинская, Элина Аванесян и Людмила Самсонова — в четверть с Еленой Рыбакиной из Казахстана. Дарья Касаткина и Мирра Андреева — в четверть с белоруской Ариной Соболенко. Диана Шнайдер — в четверть с американкой Коко Гауфф.

Соперницы российских теннисисток в первом круге Уимблдона:

Людмила Самсонова — Ребека Масарова (Испания)

Элина Аванесян — Ангелина Калинина (Украина)

Анна Блинкова — Каролин Гарсия (Франция)

Анна Калинская — Панна Удварди (Венгрия)

Диана Шнайдер — Каролина Плишкова (Чехия)

Вероника Кудерметова — Барбора Крейчикова (Чехия)

Мирра Андреева — Бренда Фрухвиртова (Чехия)

Екатерина Александрова — Эмма Радукану (Великобритания)

Анастасия Павлюченкова — Тэйлор Таунсенд (США)

Дарья Касаткина — Чжан Шуай (Китай)

Анастасия Потапова — Бернарда Пера (США)

Уимблдон пройдет с 1 по 14 июля. Действующей чемпионкой является чешская теннисистка Маркета Вондроушова.