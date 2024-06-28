Стали известны соперницы российских теннисисток в первом круге Уимблдона
В Уимблдоне состоялась жеребьевка турнира «Большого шлема» в женском одиночном разряде.
Анна Блинкова и Анастасия Потапова попали в четверть с первой ракеткой мира Игой Свентек. Анна Калинская, Элина Аванесян и Людмила Самсонова — в четверть с Еленой Рыбакиной из Казахстана. Дарья Касаткина и Мирра Андреева — в четверть с белоруской Ариной Соболенко. Диана Шнайдер — в четверть с американкой Коко Гауфф.
Соперницы российских теннисисток в первом круге Уимблдона:
Людмила Самсонова — Ребека Масарова (Испания)
Элина Аванесян — Ангелина Калинина (Украина)
Анна Блинкова — Каролин Гарсия (Франция)
Анна Калинская — Панна Удварди (Венгрия)
Диана Шнайдер — Каролина Плишкова (Чехия)
Вероника Кудерметова — Барбора Крейчикова (Чехия)
Мирра Андреева — Бренда Фрухвиртова (Чехия)
Екатерина Александрова — Эмма Радукану (Великобритания)
Анастасия Павлюченкова — Тэйлор Таунсенд (США)
Дарья Касаткина — Чжан Шуай (Китай)
Анастасия Потапова — Бернарда Пера (США)
Уимблдон пройдет с 1 по 14 июля. Действующей чемпионкой является чешская теннисистка Маркета Вондроушова.