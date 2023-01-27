Российские теннисистки Андреева и Корнеева сыграют в финале юниорского Australian Open

Россиянки Мирра Андреева и Алина Корнеева вышли в финал юниорского турнира Australian Open.

В полуфинале Андреева обыграла британку Рану Стойбер со счетом 6:3, 6:2. Корнеева оказалась сильнее японки Саяки Исии — 2:6, 6:4, 6:2.

Обеим теннисисткам по 15 лет, в активе Андреевой три титула в турнирах Международной федерации тенниса (ITF), у Корнеевой — восемь побед в турнирах ITF.

Финальный матч юниорского Australian Open пройдет 28 января.