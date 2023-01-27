Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 08:55

Российские теннисистки Андреева и Корнеева сыграют в финале юниорского Australian Open

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Алина Корнеева.
Фото Global Look Press

Россиянки Мирра Андреева и Алина Корнеева вышли в финал юниорского турнира Australian Open.

В полуфинале Андреева обыграла британку Рану Стойбер со счетом 6:3, 6:2. Корнеева оказалась сильнее японки Саяки Исии — 2:6, 6:4, 6:2.

Обеим теннисисткам по 15 лет, в активе Андреевой три титула в турнирах Международной федерации тенниса (ITF), у Корнеевой — восемь побед в турнирах ITF.

Финальный матч юниорского Australian Open пройдет 28 января.

Теннис
Australian Open
2
13
Читайте также
Игорь Левитин прокомментировал заявление МОК о критериях допуска российских спортсменов
Песков считает, что формулировки МОК о допуске россиян содержат «слишком много политики»
Трамп указал на угрозу ядерного конфликта из-за передачи танков Украине
Зеленский признал продвижение российской армии на востоке
Нестандартное решение командира ракетного расчета помогло сбить пять БПЛА противника
L'Opinion заявила о ярости Запада из-за совместных учений России, ЮАР и Китая
Материалы сюжета: Australian Open 2023: Рублев и Хачанов в топ-8, вылет Медведева и Надаля
Русские девушки произвели фурор в Австралии. В юниорском финале — сразу две «нейтральные теннисистки»
Хачанов на Australian Open заработал 25 миллионов рублей после вычета налогов
Селиваненко: «Хачанов сыграл отличный турнир! Он должен быть доволен»
Циципас стал самым молодым финалистом Australian Open у мужчин с 2011 года
В ФТР назвали достойным выступление Хачанова на Australian Open
Кафельников — о поражении Хачанова: «Карен сотворил чудо. Никаких претензий быть не может»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хачанов проиграл два первых сета Циципасу в полуфинале Australian Open

Хачанов выиграл тай-брейк третьего сета у Циципаса в полуфинале Australian Open
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости