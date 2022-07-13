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Daily Mail: Уимблдон может отстранить россиян и в 2023 году, если ситуация на Украине не улучшится

Уимблдон может отстранить россиян и в 2023 году, если ситуация на Украине не улучшится
Карен Саркисян
Корреспондент
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Российские и белорусские теннисисты, пропустившие Уимблдонский турнир в 2022 году, могут быть отстранены и в 2023-м, если ситуация на Украине не изменится, сообщает Daily Mail.

По информации источника, окончательное решение по данному вопросу будет принято не ранее марта следующего года.

Отмечается, что официальные лица Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC), ответственного за организацию турнира, «воодушевлены» недавними заявлениями представителя Международного олимпийского комитета (МОК) Крейга Риди, который назвал «маловероятными» шансы российских спортсменов на участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Напомним, в апреле организаторы Уимблдона отказали в допуске на соревнования теннисистам из России и Белоруссии. Также россиянам и белорусам запретили выступать на травяных турнирах в Великобритании под эгидой Ассоциации лаун-тенниса (LTA).

За месяц до старта Уимблдона Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР), Женская теннисная ассоциация (WTA) и Международная федерация тенниса (ITF) заявили, что из-за недопуска российских и белорусских теннисистов не будут начислять очки участникам турнира.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/sportsnews/article-11007415/Wimbledon-set-ban-Russians-year-Ukraine-occupied.html
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