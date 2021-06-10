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Российская теннисистка Шнайдер вышла в полуфинал юниорского Roland Garros

14:10

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в полуфинал юниорского Открытого чемпионата Франции.

В четвертьфинале она обыграла американку Робин Монтгомери со счетом 6:3, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 2 минуты.

За выход в финал 17-летняя россиянка поборется с победительницей встречи между Викторией Хименес-Касинцевой из Андорры и представительницей Чехии Линдой Носковой.

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