Российская теннисистка Шнайдер вышла в полуфинал юниорского Roland Garros

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в полуфинал юниорского Открытого чемпионата Франции.

В четвертьфинале она обыграла американку Робин Монтгомери со счетом 6:3, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 2 минуты.

За выход в финал 17-летняя россиянка поборется с победительницей встречи между Викторией Хименес-Касинцевой из Андорры и представительницей Чехии Линдой Носковой.