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9 июня, 07:07

Андреева призналась Парижу в любви после титула на «Ролан Гаррос»

Алина Савинова

Российская теннисистка Мирра Андреева опубликовала в своих соцсетях трогательный пост после победы на «Ролан Гаррос».

6 июня 19-летняя спортсменка обыграла в финале турнира польку Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2 и завоевала первый в карьере титул «Большого шлема».

«Навсегда в моем сердце. Дорогой Париж, я люблю тебя», — написала теннисистка.

Андреева стала четвертой россиянкой, завоевавшей титул на турнире «Большого шлема» в одиночном разряде, и первой с 2014 года. После победы на «Ролан Гаррос» она вышла на шестое место в мировом рейтинге и возглавила чемпионскую гонку WTA.

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Теннис
Ролан Гаррос
Мирра Андреева
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