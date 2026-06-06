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Сегодня, 18:39

Андреева — о победе на «Ролан Гаррос»: «Моя мечта сбылась»

Алина Савинова
Мирра Андреева.
Фото Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева обратилась к польке Майе Хвалиньской после финала Открытого чемпионата Франции-2026.

19-летняя россиянка обыграла соперницу в двух сетах со счетом 6:3, 6:2.

«Хочу поздравить Майю. Ты провела отличный турнир. Ты очень сильна, я больше не хочу играть с тобой. Шучу. Надеюсь, мы еще увидимся в финале», — сказала Андреева на церемонии награждения.

Спортсменка призналась, что сбылась мечта ее детства.

«Это особенный турнир и для меня. Я смотрела «Ролан Гаррос» с детства. Моя мечта сбылась. Спасибо болкидс, судьям за то, что отдаете себя на корте. Спасибо моей команде. Я знаю, иногда со мной сложно. Спасибо, что заставляете меня работать. Спасибо, Кончита, за огромное множество советов. Особенно спасибо родителям. Папа смотрит по телевизору», — добавила она.

Мирра Андреева.Мирра Андреева победила Майю Хвалиньскую в финале «Ролан Гаррос»: онлайн-трансляция

Андреева стала четвертой россиянкой, выигравшей турнир «Большого шлема» в одиночном разряде, и первой с 2014 года. Для нее это шестой титул в карьере и третий в сезоне-2026.

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Теннис
Ролан Гаррос
Мирра Андреева
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