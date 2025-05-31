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31 мая 2025, 19:08

Андреева — о матче с Касаткиной: «Мы хорошо знаем друг друга, будет весело и непросто»

Алина Савинова

Российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала победу над Юлией Путинцевой из Казахстана (6:3, 6:1) в третьем круге «Ролан Гаррос».

«Я в восторге от своего выступления. У меня такое чувство, что этот матч был очень напряженным и трудным. Я немного нервничала перед игрой. Но на протяжении всего матча у меня было ощущение, что я могу делать на корте все, что захочу», — сказала Андреева на пресс-конференции.

Также 18-летняя россиянка поделилась ожиданиями от матча с представительницей Австралии Дарьей Касаткиной в четвертом круге.

«Я с ней здесь тренировалась один раз. Мы, кажется, на всех турнирах тренируемся. Будет интересный матч. Мы хорошо знаем друг друга, будет весело и непросто. Посмотрим, но, думаю, матч будет очень интересным», — добавила спортсменка.

Мирра Андреева.Мирра Андреева — в четвертом круге «Ролан Гаррос». Там ее ждет Дарья Касаткина

Андреева стала самой юной теннисисткой, которая одержала 10 побед в женском одиночном разряде на Открытом чемпионате Франции, после швейцарки Мартины Хингис (16 лет и 238 дней) в 1997 году.

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Мирра Андреева
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