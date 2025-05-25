Андреева — о французской публике: «Стараешься сохранять спокойствие, иначе они тебя просто съедят»

Российская теннисистка Мирра Андреева поделилась мнением о французской публике на «Ролан Гаррос».

Соревнования проходят в Париже с 25 мая по 7 июня.

«В прошлом году я играла против француженки и ожидала, что трибуны будут болеть исключительно за нее. Понятно, что люди поддерживают своего игрока. Просто принимаешь это и стараешься сохранять спокойствие. Но можно показывать эмоции, поддерживая себя, крича «Давай!» и так далее. Не думаю, что тебе идет на пользу, если ты как-то реагируешь на трибуны, иначе они тебя просто съедят, и ты будешь чувствовать огромное давление», — сказала спортсменка на пресс-конференции.

В первом круге «Ролан Гаррос» 18-летняя Андреева встретится с испанкой Кристиной Букшей. Матч пройдет 26 мая и начнется не ранее 12.00 по московскому времени.