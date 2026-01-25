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25 января, 14:59

Андреева и Свитолина не пожали руки после матча на Australian Open

Алина Савинова
Мирра Андреева (справа) и Элина Свитолина не пожали друг другу руки после матча Australian Open.
Фото Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева и украинка Элина Свитолина не стали жать друг другу руки после матча четвертого круга Открытого чемпионата Австралии-2026.

Встреча завершилась победой украинской спортсменки со счетом 6:2, 6:4. После игры теннисистки пожали руку судье на вышке, затем Андреева покинула корт, а Свитолина осталась для послематчевого интервью.

Свитолина четвертый раз в карьере вышла в четвертьфинал Australian Open. На этой стадии турнира 2026 года она сыграет против американки Коко Гауфф.

Все российские теннисисты выбыли из борьбы на Открытом чемпионате Австралии в одиночных разрядах.

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Теннис
Australian Open
Мирра Андреева
Элина Свитолина
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