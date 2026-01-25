Андреева и Свитолина не пожали руки после матча на Australian Open

Российская теннисистка Мирра Андреева и украинка Элина Свитолина не стали жать друг другу руки после матча четвертого круга Открытого чемпионата Австралии-2026.

Встреча завершилась победой украинской спортсменки со счетом 6:2, 6:4. После игры теннисистки пожали руку судье на вышке, затем Андреева покинула корт, а Свитолина осталась для послематчевого интервью.

Свитолина четвертый раз в карьере вышла в четвертьфинал Australian Open. На этой стадии турнира 2026 года она сыграет против американки Коко Гауфф.

Все российские теннисисты выбыли из борьбы на Открытом чемпионате Австралии в одиночных разрядах.