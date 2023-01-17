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Сегодня, 11:37

Самсонова вышла во второй круг Australian Open

Руслан Минаев
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Российская теннисистка Людмила Самсонова выиграла итальянку Ясмин Паолини в первом круге Australian Open — 6:2, 6:4.

На счету россиянки 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 4 из 6 по реализованным брейк-пойнтам. У итальянки — 1 эйс, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 1 попытки.

В следующем круге Самсонова сыграет против победительницы матча Донна Векич (Хорватия) — Оксана Селехметьева (Россия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Людмила Самсонова (Россия, 18) — Ясмин Паолини (Италия) — 6:2, 6:4

Теннис
Australian Open
Людмила Самсонова
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