Веснина назвала Медведева потрясающим бойцом, несмотря на вылет с AO-2025: «Теперь Карен-джан будет за всех отдуваться»

Российская теннисистка Елена Веснина в разговоре с «СЭ» отреагировала на вылет Даниила Медведева с Australian Open-2025.

В матче второго круга 5-я ракетка мира в пяти сетах уступил 19-летнему американцу Лернеру Тиену, занимающему 121-е место в рейтинге АТР — 3:6, 6:7 (4:7), 7:6 (10:8), 6:1, 6:7 (7:10).

«На самом деле надо отметить игру Тиена, который играл очень вдохновенно. Да, Даня немного медленно начал. Отыгрался с 0-2 по сетам, практически развернул матч. Конечно, Медведев потрясающий боец, несмотря на то что много чего сегодня не получалось. Жалко, что у Медведева не получилось выиграть. Начало сезона не всегда складывается, как мы привыкли. Да, не сложилось, но Даня сделал все, что мог. Теперь Карен-джан (Хачанов. — Прим. «СЭ») будет за всех отдуваться», — сказала Веснина «СЭ».

В прошлом году Медведев стал финалистом Australian Open. В матче за титул он проиграл итальянцу Яннику Синнеру.